Chelsea, nuovo obiettivo a centrocampo ma bisogna cedere. KantÃ©?

Chelsea, nuovo obiettivo a centrocampo ma bisogna cedere. Kanté?

Secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul suo profilo “Twitter” ufficiale, il Chelsea sta lavorando per l’acquisto di Declan Rice a centrocampo. Servono prima delle cessioni, anche Kanté tra i partenti? L’Inter osserva.

MOSSE A CENTROCAMPO – Sembra potersi aprire uno spiraglio per un passaggio di N’Golo Kanté all’Inter. Secondo le ultime notizie, infatti, il Chelsea è determinato a raggiungere un accordo con il West Ham per Declan Rice. Un nuovo colpo a centrocampo, dunque, che richiede prima però delle cessioni. Ecco dunque che i nerazzurri potrebbero chiedere il francese, specialmente se dovesse arrivare l’offerta del Tottenham per Milan Skriniar. A quel punto sarebbe più facile avere la forza economica per andare sul centrocampista e su un difensore (Smalling?), regalando così gli ultimi tasselli ad Antonio Conte.