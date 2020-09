F. Inzaghi: “Serie A difficile, venderemo cara la pelle. Il modulo…”

Filippo Inzaghi Benevento

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Filippo Inzaghi – allenatore del Benevento che mercoledì affronterà l’Inter allo stadio Ciro Vigorito – ha parlato della partenza della propria squadra e delle possibili scelte di formazione.

VOGLIA DI FAR BENE – Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha analizzato la vittoria all’esordio in Serie A. Un messaggio anche per l’Inter, che mercoledì sa dovrà sapere di affrontare una squadra che non ha intenzione di darsi per vinta: «C’è ancora tanto da lavorare, ma vincere la prima partita è stata una bella soddisfazione. Partivamo battuti, siamo andati sotto 2-0, ma abbiamo continuato a lottare e non ci siamo accontentati nemmeno sul 2-2. La squadra voleva vincere e ci è riuscita. Sappiamo però che la Serie A è difficilissima e cercheremo di vendere cara la pelle. Il modulo? Decido in base ai giocatori che ho. Non c’è un modulo che fa vincere le partite, penso che l’allenatore bravo è quello che cerca di capire l’abito giusto per i giocatori che ci sono a disposizione. In base ai giocatori che decido di far giocare, adotto il modulo migliore».