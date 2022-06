Chelsea, niente difensore dall’Inter? Interesse forte per de Ligt – Sky

L’Inter attende di ufficializzare dal Chelsea l’acquisto di Romelu Lukaku in prestito secco. Il belga è atteso a Milano con i blues che avevano chiesto informazioni per un difensore. Ma l’obiettivo potrebbe essere uno della Juventus.

VIRATA – Il Chelsea aveva chiesto informazioni per i difensori dell’Inter, come Stefan de Vrij. Secondo Gianluca Di Marzio però, a Sky Sport Calciomercato l’Originale, ha affermato che i blues siano interessati a de Ligt della Juventus. Il pressing del Chelsea c’è ed è concreto con i blues che potrebbero offrire, come contropartita tecnica ai bianconeri, Timo Werner. Dunque, niente difensore dall’Inter?

Fonte: Sky Sport