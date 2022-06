Zenga: «Radu? Un errore sì, ma che ha messo in luce la colpa di tutti!»

L’Inter lo scorso anno ha perso lo scudetto anche per via del ko rimediato nel recupero con il Bologna. L’errore di Ionut Radu continua a tenere banco e Walter Zenga dice la sua.

VISIONE – L’Inter lo scorso anno, a Bologna, ha buttato via le ultime speranze di scudetto. Intervenuto a Sky Sport Calciomercato L’Originale, Walter Zenga dice la sua sull’errore di Radu. «Errore di Radu? Ci sono dei momenti della partita particolari: in quel caso erano tutti in pressione quelli del Bologna. Il difensore centrale lascia passare il pallone, l’errore del portiere è evidente e ha messo in luce la colpa di tutti. La rimessa di Perisic è senza senso. Il portiere sotto pressione ha tempo di pensare? Nelle squadre che ho allenato i portieri giocavano fuori per abituarsi nel poco tempo per pensare».