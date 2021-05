Ceccarini: «Inter, sarà ceduto almeno un big. Due ipotesi, la sensazione»

Niccolò Ceccarini ha parlato del mercato dell’Inter che dovrebbe vedere la cessione di almeno un big della squadra di Simone Inzaghi.

MERCATO – Queste le parole all’interno del suo consueto editoriale su “TuttoMercatoWeb.com” da parte di Niccolò Ceccarini sul mercato dell’Inter. “In poco più di 24 ore l’Inter è riuscita a risolvere la questione allenatore sostituendo Antonio Conte con Simone Inzaghi. Una mossa molto importante per pianificare subito un futuro nel quale però ci sarà comunque una cessione di almeno un big. La sensazione è che alla fine possa partire Lautaro Martinez. Il club nerazzurro lo ha acquistato nell’estate del 2018 per 25 milioni di euro. Oggi l’attaccante argentino vale molto di più e un addio comporterebbe anche una plusvalenza. Tenendo presente che nel suo contratto è stata inserita anche una clausola rescissoria di 111 milioni di euro. Al momento non è arrivata alcuna offerta concreta, anche se l’Atletico Madrid sembra molto interessato. L’altra ipotesi porta ad Hakimi, che è arrivato all’Inter la scorsa estate per una cifra di 40 milioni di euro. Anche qui il discorso è tutto in divenire“.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Niccolò Ceccarini