Biasin: «Hakimi, no 60 mln ma unico con offerte concrete. Il bene primario»

Fabrizio Biasin ha parlato di Achraf Hakimi, esterno che potrebbe essere ceduto dall’Inter, visto l’interesse da parte di top club europei (vedi articolo).

TWEET – Queste le parole all’interno di un messaggio su Twitter da parte di Fabrizio Biasin sulla situazione relativa ad Achraf Hakimi. “Hakimi

– L’Inter non accetta offerte da 60 milioni.

– Il giocatore è l’ultimo tra quelli che il club vorrebbe cedere, ma anche l’unico ad avere offerte concrete.

– Incassare in questo momento è essenziale perché il bene primario non è il singolo giocatore, ma l’Inter stessa”.

Fonte: Twitter Fabrizio Biasin