Ceccarini: Â«De Paul, spunta l’interesse del PSG. La situazione in ItaliaÂ»

Ceccarini: «De Paul, spunta l’interesse del PSG. La situazione in Italia»

Niccolò Ceccarini ha spiegato la situazione relativa al futuro del giocatore dell’Udinese, Rodrigo De Paul, nel mirino non solo (da tempo) dell’Inter, ma ora anche del PSG

FUTURO – Queste le parole su Rodrigo De Paul da parte di Niccolò Ceccarini all’interno del suo consueto editoriale su “TuttoMercatoWeb.com”. “Anche per De Paul il discorso è tutto in divenire. Il centrocampista verrà ceduto ad una cifra non inferiore ai 35 milioni di euro. In Italia non si registrano grandi movimenti, all’estero è spuntato l’interesse del Paris Saint Germain“.

Fonte: Niccolò Ceccarini – TuttoMercatoWeb.com