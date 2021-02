Mandzukic infortunato, fuori per il Derby Milan-Inter: le ultime

Condividi questo articolo

Stefano Pioli Milan

Mario Mandzukic indisponibile per il Derby Milan-Inter, in programma domani alle ore 15: l’attaccante croato fuori per infortunio

INFORTUNATO – Il Milan dovrà fare a meno di Mario Mandzukic per il Derby Milan-Inter. Ad annunciarlo è stato Peppe Di Stefano, in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24”. L’attaccante croato sarà costretto a fare forfait domani pomeriggio per un infortunio. Il giocatore ha giocato la sua prima partita da titolare con la maglia rossonera pochi giorni fa in Europa League in casa della Stella Rossa. Ora il problema fisico che gli impedirà di prendere parte alla stracittadina contro la squadra nerazzurra allenata da Antonio Conte.