Ceccarini: «Conte al Tottenham, pronto assalto a Skriniar! Riprova con l’Inter»

Ceccarini rilancia l’opzione Tottenham per Skriniar. Il giornalista, da TuttoMercatoWeb, definisce l’arrivo di Conte decisivo per ravvivare l’interesse degli Spurs nei confronti del difensore slovacco dell’Inter.

DI NUOVO? – “L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham potrebbe aprire interessanti scenari di mercato che riguardano l’Italia. Sì, perché è chiaro che il club inglese si rafforzerà: probabilmente già a partire da gennaio, sicuramente da giugno. L’ex tecnico dell’Inter ha una lista di nomi concordata con Fabio Paratici, per rendere il Tottenham ancora più forte e competitivo. Per il futuro ci sono già un paio di giocatori su cui è pronto l’assalto. Il primo è Milan Skriniar, che tra l’altro ha il contratto in scadenza nel giugno 2023. Già in estate si era parlato di un possibile tentativo poi invece, viste anche le difficoltà, i riflettori si sono accesi su Cristian Romero. Il Tottenham vorrebbe riprovarci ma nella sessione invernale è praticamente impossibile che l’Inter si sieda al tavolo delle trattative. L’altro obiettivo è Dusan Vlahovic, che peraltro è conteso da molti club stranieri oltre che dalla Juventus“.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Niccolò Ceccarini