Sconcerti: «Inter, senza il derby gran difficoltà! Milan ha rosa più completa»

L’Inter affronterà il Milan nel derby in programma domenica alle 20.45 (vedi articolo). Il noto giornalista Sconcerti, ospite di TMW Radio, ha fatto il punto sul momento delle due squadre milanesi.

SQUADRE COMPIUTE – Mario Sconcerti ha analizzato il derby di Milano: «È la partita della giornata e forse una delle vere partite del campionato. Cade in un momento in cui l’Inter ha due squadre davanti, se non dovesse riuscire a battere il Milan sarebbe in grande difficoltà. Se dovesse perdere la partita e andare a dieci punti, magari da tutte e due le squadre, non mi sembra ci siano precedenti di recuperi su due squadre. Mentre per il Milan sarebbe di grande peso psicologico, di un momento di riflessione, però la classifica resterebbe vicina a quella che è adesso. Per l’Inter è una partita decisiva. Sono due squadre realizzate. Il Milan ha superato negli ultimi due anni parecchie novità e difficoltà, lunghi momenti in cui sono mancati tanti giocatori importanti. Due squadre compiute, molto diverse. L’Inter ha una potenzialità offensiva più forte, però il Milan ha più uomini, una squadra con una rosa più completa».