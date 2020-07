Cavani, Benfica fa sul serio per l’attaccante accostato all’Inter – Record

Benfica nuova concorrente per l’Inter nella corsa ad Edinson Cavani, attaccante accostato ai nerazzurri in caso di addio di Lautaro Martinez

CONCORRENZA – Ne dà notizia Record. Secondo il quotidiano portoghese, il Benfica starebbe sognando Edinson Cavani per regalarlo all’allenatore Jorge Jesus. Ottenere il sì del centravanti uruguaiano però non sarebbe semplicissimo. Infatti la sua richiesta economica sarebbe molto elevata, visto anche il fatto che con la maglia del PSG riceveva quasi 1,5 milioni di euro al mese, come ricorda Le10Sport.com. Inoltre il club lusitano dovrebbe battere altre pretendenti in Europa, come ad esempio quello dell’Inter che potrebbe considerare l’opzione sudamerica in caso di cessione di Lautaro Martinez.