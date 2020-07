Lingard-Inter, altro affare in casa Manchester United? Occhio al Milan -Sun

Jesse Lingard, centrocampista del Manchester United, sarebbe nel mirino dell’Inter ma anche dei cugini del Milan

IDEA – Secondo il sito del Sun, il Manchester United sarebbe vicino all’accordo con il Borussia Dortmund per Jadon Sancho. Un’operazione di mercato molto onerosa, visto che si parlerebbe di 100 milioni di sterline. Allo stesso tempo dai Red Devils potrebbe partire Jesse Lingard. Sulle tracce del centrocampista 27enne ci sarebbero Inter e Milan. Si profilerebbe quindi una sorta di derby meneghino non in campo, ma sul tavolo del club inglese. Nel frattempo continuano i colloqui tra la società nerazzurra e quella britannica per cercare un’intesa per Alexis Sanchez successiva a questa estate.