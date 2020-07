FOTO – Roma-Inter, nerazzurri verso la Capitale: presente anche Lukaku

L’Inter (con Romelu Lukaku) è in viaggio alla volta di Roma, dove questa sera affronterà la squadra di Paulo Fonseca nella partita valida per la 34esima giornata di Serie A

PRESENTE – L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku è partito insieme ai suoi compagni di squadra alla volta di Roma. Sciolti quindi gli ultimi dubbi sulla sua presenza nel big match della 34esima giornata del campionato di Serie A contro la squadra giallorossa. Ricordiamo che l’attaccante belga era in dubbio per un infortunio che lo aveva costretto a saltare la precedente partita in casa contro il Torino e in trasferta contro Spal. Ora però i timori sono rientrati, visto che è regolarmente a disposizione del tecnico Antonio Conte. Tuttavia il centravanti dovrebbe scendere in campo oggi dal 1′. Più probabile che il tecnico scelga all’inizio questa formazione.