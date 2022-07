Casadei richiesto ovunque, anche all’estero! In Serie A almeno due club – CdS

Casadei rappresenta un patrimonio importantissimo dell’Inter, a livello economico ma non solo. Il calciatore esploso la scorsa stagione con la maglia della Primavera, come sottolineato anche dal Corriere dello Sport, è richiesto ovunque in Italia e in Europa.

TANTE RICHIESTE – L’Inter non vuole privarsi così facilmente di Cesare Casadei, anzi, sarà importante capire la sua prossima destinazione. In ogni caso, però, la società vuole comunque mantenere una sorta di diritto sul giocatore, che sia cessione in prestito o a titolo definitivo (ma con l’inserimento del recompra). Il calciatore è richiestissimo in Europa e non solo. In Serie A, per esempio, oltre l’interesse del Torino, c’è anche quello della Sampdoria che lo ha chiesto in prestito.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti