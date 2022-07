VIDEO – Pinamonti adesso si fa attendere: Inter e Salernitana già d’accordo

Andrea Pinamonti non sa ancora in che squadra giocherà in questa stagione. In attesa di salutare l’Inter, l’attaccante classe ’99 temporeggia nell’accettare la destinazione Salernitana in Serie A. Di seguito il video con l’intervento del collega Luca Cilli dagli studi di Sky Sport

