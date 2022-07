Casadei, Chelsea pronto a presentare un’offerta ma l’Inter preferisce la Serie A – CdS

Casadei fa impazzire tutti, l’Inter non vuole privarsi così facilmente del centrocampista e cercherà fino all’ultimo di mantenere una sorta di “controllo” sul ragazzo nonostante l’interesse del Chelsea.

PIACE A TUTTI – Cesare Casadei piace letteralmente a mezza Europa dopo aver disputato da protagonista una stagione straordinaria con la maglia dell’Inter Primavera. Il Chelsea è il club europeo che più si è interessato al ragazzo, ma non ha ancora presentato l’offerta ufficiale. Secondo il Corriere dello Sport è solo una questione di ore, ma ottenere un diritto di recompra con gli inglesi sarà praticamente impossibile. L’area tecnica non vorrebbe perdere il controllo sul ragazzo e avrebbe preferito una soluzione “italiana” (Sassuolo, Torino o Sampdoria) perché teme che Casadei possa in qualche modo “esplodere”. In ogni caso la sua valutazione non è inferiore ai 10 milioni.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti