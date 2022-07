Lautaro Martinez migliorato con il ritorno di Lukaku! Ora obiettivo continuità – CdS

Lautaro Martinez, un precampionato a questi ritmi realizzativi non lo avevamo mai visto. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il ritorno di Romelu Lukaku la sua media gol è anche migliorata, e chi ben comincia…

MIGLIORATO – Lautaro Martinez dopo sei partite giocate nel complessivo tra amichevoli e allenamenti congiunti, l’argentino ha realizzato ben otto reti. Ora non ha voglia di fermarsi anche se in palio non ci sono i tre punti, ma questa per lui sarà una stagione importantissima tra Serie A, UEFA Champions League e poi l’atteso Mondiale in Qatar da protagonista al fianco di Lionel Messi. Lautaro Martinez alla quinta stagione con la maglia dell’Inter ora vuole essere l’assoluto protagonista, per farlo però dovrà evitare lunghi digiuni che lo hanno sempre contraddistinto: la scorsa stagione, per esempio, è stato a secco dal 17 dicembre al 4 marzo. Con il ritorno dell’amico Romelu Lukaku il numero di gol sono anche aumentati: dal 2019 al 2021 insieme hanno segnato 104 reti. Il centravanti belga è capace di creargli gli spazi necessari per essere ancor di più imprevedibile in zona gol.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti