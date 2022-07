Inzaghi recupera gli ultimi due e sfida il Lione con la rosa al completo: volontà chiara – CdS

In Inter-Lione mister Simone Inzaghi avrà finalmente la rosa al completo. Fondamentale il recupero degli ultimi due innesti con l’imminente inizio del campionato di Serie A.

RECUPERATI – Simone Inzaghi lavora duramente con la squadra in vista dell’esordio in campionato contro il Lecce, sabato 13 agosto. Il tecnico nerazzurro avrò ancora a disposizione due amichevoli (più eventuale allenamento congiunto con un’altra squadra) per allenare al meglio la sua squadra e prepararla alla nuova stagione. Notizia importante arriva direttamente da Appiano Gentile, dove Milan Skriniar e Robin Gosens – impiegati anche contro la Pro Sesto -, sono rientrato a pieno regime negli allenamenti di gruppo e nelle rotazioni di formazione. Anche oggi contro il Lione i due scenderanno in campo. Indicazione chiara da parte del tecnico, che non vuole fare a meno del difensore slovacco soprattutto ora a ridosso dell’inizio del campionato.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti