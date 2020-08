Carta: “Nainggolan? Presto per parlare con Inter. Il...

Carta: “Nainggolan? Presto per parlare con Inter. Il mercato…”

Condividi questo articolo

Pierluigi Carta, nuovo Direttore Sportivo del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” al termine della conferenza stampa di presentazione di Eusebio Di Francesco come nuovo allenatore

SQUADRA E CAMPIONE – Carta è stato chiaro: «A breve ci vedremo con il mister per definire meglio le strategie. Vogliamo innesti congeniali con le sue richieste, quindi acquisti mirati. I nomi sono importanti, ma non conta solo questo. Chiaro però che non si possa avere una rosa di sole scommesse ma anche di innesti che siano garanzie. Nainggolan? Prematuro parlare con l’Inter. C’è tempo. Si tratta di un tema che affronteremo piu avanti. Lui è un giocatore importante, poi le dinamiche di mercato ci faranno capire se poter continuare binomio tra lui e il club».