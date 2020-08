Di Francesco: “Nainggolan? Ottimo rapporto. Tanti fattori in gioco”

Condividi questo articolo

Eusebio Di Francesco, nuovo allenatore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport”. Inevitabile il riferimento a Radja Nainggolan appena rientrato dal prestito secco dall’Inter

RAPPORTO – Eusebio Di Francesco non si nasconde su Nainggolan così come fatto in conferenza stampa: «Confermo che con Radja ho un ottimo rapporto, poi ci sono tante altre dinamiche. Si tratta di un giocatore forte e unico per le sue caratteristiche e sotto tutti i punti di vista».