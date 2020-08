Barzaghi (Sky): “Inter, clima positivo. Torello con Conte protagonista”

Matteo Barzaghi, giornalista di “Sky Sport” al seguito dell’Inter in Germania, ha parlato alla vigilia del match di Europa League contro il Getafe in programma domani alle 21. Ecco le ultime sui nerazzurri

CLIMA – Queste le parole di Matteo Barzaghi: «Clima positivo in casa nerazzurra con un torello che ha visto anche Conte protagonista. Il tecnico nerazzurro è finito anche in mezzo. In conferenza stampa (QUI le sue parole) è apparso molto concentrato sulla sfida di domani. Ora si pensa all’Europa League e poi ulteriori valutazioni verranno fatte a fine stagione. Ci si gioca un trofeo in poche settimane ed è un’occasione importante».