Carnevali: «Frattesi, non possiamo aspettare l’Inter. Legato a Brozovic»

Giovanni Carnevali torna ancora una volta a parlare di Davide Frattesi. Ai microfoni di Sportitalia ha risposto alle domande – chiaramente – su Davide Frattesi e sulla situazione in stallo con l’Inter visto quanto sta accadendo con Marcelo Brozovic.

ATTESA – Giovanni Carnevali ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulle trattative per Davide Frattesi all’Inter: «È un momento importante per parlare, spero non solo di Frattesi perché stiamo trattando altri giocatori. In questi giorni sapevamo della vicenda Brozovic, quindi credo che tutto sia legato molto alla sua cessione. Noi siamo molto chiari: sappiamo dove vogliamo arrivare. Non è però detto che cederemo il giocatore per forza. Ma non possiamo aspettare solo una squadra e dobbiamo valutare anche le altre opportunità. Con il Milan non c’è mai stato nessun tipo di contatto».