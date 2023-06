Marotta: «Brozovic possiamo toglierlo dal mercato. Su Onana…»

Beppe Marotta è stato intercettato dai cronisti presenti a Rimini per l’evento di apertura del calciomercato. L’Amministratore Delegato dell’Inter ha fatto il punto sul mercato, tra Brozovic, Frattesi e Onana.

SITUAZIONE SUL MERCATO – Queste le parole di Beppe Marotta sul mercato dell’Inter e su Davide Frattesi: «Siamo una squadra composta da un DS molto bravo come Piero Ausilio, da Baccin e da me. Lavoriamo quotidianamente per centrare gli obiettivi che ci siamo prefissi. Il cambiamento di rotta dipende da tante situazioni. Incontro con Riso? Io questa sera sarò a cena con diversi dirigenti, come mi impone il mio ruolo istituzionale. Il fatto che ci sia occasionalmente anche Carnevali non significa che dobbiamo approfondire l’argomento Frattesi. Le dinamiche del calciomercato sono tante e tali da portarmi a non sbilanciarmi sul futuro».

TUTTO BLOCCATO – Marotta ha poi spiegato quanto sta accadendo con Marcelo Brozovic: «Quando si tratta un giocatore, subentrano tanti fattori. Chiaramente quello economico è quello più importante. La situazione non è chiusa e non è definita. Chi decide è il giocatore stesso. Noi non siamo obbligati a cederlo. Il problema più grande è l’apporto contrattuale tra lui e la nuova società. Se ci sarà una soluzione chiuderemo la questione, se no lo toglieremo dal mercato».

OFFERTA IN ATTESA – Infine Marotta ha chiuso con la questione André Onana: «Il Manchester United ha espresso attenzione per Onana, ma deve sfociare in una proposta o meno. Poi subentreranno attente valutazioni da parte nostra e del giocatore».