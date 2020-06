Carboni: “Anche Valentin firmerÃ  per l’Inter. I miei figli lÃ¬, un sogno”

Carboni: “Anche Valentin firmerà per l’Inter. I miei figli lì, un sogno”

Intervistato ai microfoni di TyC Sports, Ezequiel Carboni, ex giocatore del Catania, ha annunciato che dopo Franco anche l’altro figlio Valentin firmerà per l’Inter

ANNUNCIO – Queste le parole di Ezequiel Carboni, ex giocatore del Catania, sul futuro del figlio Valentin, presto all’Inter. «Siamo venuti qui un anno fa, ho avuto la possibilità di venire a lavorare qui a Catania. Mi ci hanno portato le persone che mi avevano portato come giocatore. È stata una scelta di vita venire con tutta la mia famiglia, e i ragazzi hanno iniziato a giocare a Catania. A dicembre Franco è stato acquistato dall’Inter. Avevamo parlato anche di mio figlio, Valentin, e quindi c’era possibilità. Quindi la scorsa settimana è stato chiuso sulla parole e se tutto andrà bene, andremo il 2 luglio a Milano per firmare il contratto. Per me e mia moglie è un sogno, come genitori, oggi vedere che possono giocare lì».