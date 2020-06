Meunier, Juventus e Inter su di lui ma futuro deciso: intreccio con Hakimi

Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, ha spiegato il futuro di Thomas Meunier, obiettivo di Juventus e Inter, e l’intreccio con Hakimi

SITUAZIONE – Queste le parole di Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, sul futuro di Thomas Meunier, terzino del PSG nel mirino di Juventus e Inter. «Thomas Meunier, terzino del PSG in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con nessuna intenzione di rinnovare il suo accordo con il club francese. La sua intenzione è quella di andar via, di non voler nemmeno completare la Champions League con il PSG. Vuole firmare con un nuovo club, ci ha pensato a lungo la Juventus ma non è mai stato un obiettivo realmente realizzabile proprio perché non si è trovato un accordo neanche da parte dei bianconeri che non erano proprio convinti sul fronte Meunier. Si è parlato molto di Inter, ma anche in questo caso non ci è mai stata una trattativa concreta vicina a concludersi. Chi è molto vicino a dire all’opportunità Meunier è il Borussia Dortmund che perderà Hakimi, terzino che piace a tanti club europei ma che il Real Madrid si riporterà a casa. Ecco che il Borussia Dortmund è pronto a sostituirlo con Meunier. Ha il sì del giocatore. Va sistemato ancora qualcosa sul contratto, ma l’accordo è praticamente pronto. E quindi Meunier è pronto a scegliere il Dortmund con i club italiani, soprattutto Juventus e Inter che ci hanno pensato ma senza mai davvero affondare il colpo».