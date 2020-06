Gavioli, Sudtirol su di lui? Biancorossi studiano colpo in casa Inter – TMW

Si potrebbe profilare una nuova esperienza n Serie C per il centrocampista di proprietà dell’Inter, Lorenzo Gavioli, ora in prestito al Ravenna

IDEA – Secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb.com”, il centrocampista di proprietà dell’Inter, Lorenzo Gavioli, sarebbe nel mirino del Sudtirol. Il club biancorosso starebbe monitorando alcuni giovani. Tra questi ci sarebbe il classe 2000, attualmente in forza al Ravenna.

Fonte: Claudia Marrone – TuttoMercatoWeb.com