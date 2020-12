Candreva-Ranieri, Inter può stare tranquilla: diverso da Papu Gomez – Sky

Condividi questo articolo

Antonio Candreva Sampdoria

Candreva al momento è fuori rosa alla Sampdoria, ma si tratta di una condizione temporanea. Come riportato da Gianluca Di Marzio – giornalista di “Sky Sport” -, la situazione è assolutamente ricomponibile. L’Inter attende solo la notifica del riscatto

PROBLEMI INTERNI – Il caso Antonio Candreva a Genova è destinato a rientrare. Il duro battibecco avuto con l’allenatore Claudio Ranieri davanti al resto della squadra non sembra essere così preoccupante. Duro sì, ma ricomponibile. La situazione tra Candreva e Ranieri è meno rigida rispetto a quella tra Alejandro “Papu” Gomez e Gian Piero Gasperini in casa Atalanta. Nonostante ciò, Ranieri gli ha voluto dare l’esempio, lasciandolo a casa. Da ricordare che l’Inter segue la vicenda interessata in maniera indiretta, dal momento che la Sampdoria deve ancora completare il trasferimento di Candreva a titolo definitivo. Il classe ’87 al momento è solo in prestito, seppur con obbligo di riscatto condizionato al verificarsi di un evento legato ai risultati della squadra blucerchiata in Serie A.