Bucciantini: “Inter-Napoli, pesa un’assenza. Piano B Conte? Disperazione!”

Marco Bucciantini

Inter-Napoli è la sfida in programma stasera alle ore 20.45 a San Siro, valida per il turno infrasettimanale della dodicesima giornata di Serie A. Marco Bucciantini – ospite negli studi di “Sky Sport” – parla delle assenze nerazzurre e smonta il cambio di modulo di Conte a Cagliari

ASSENZE – Inter-Napoli non vedrà né Arturo Vidal né Alexis Sanchez in campo. Marco Bucciantini non ha dubbi su quale sia l’assenza più pesante: «Vidal? Intanto Roberto Gagliardini in area di rigore è più frequente di Vidal, è più pesante l’assenza di Sanchez perché stava dando possibilità all’Inter, era un modo diverso per equilibrare meglio il gioco. Il cileno va incontro alla palla meglio di come fa Lautaro Martinez. L’Inter la scorsa stagione con il Napoli fece due grosse partite in Coppa Italia sfortunate, poi in campionato giocò peggio e vinse 3-1. All’Inter piace giocare a tutto campo, il Napoli ci prova e quindi è una partita che l’Inter può impostare meglio. Però il Napoli ha più qualità».

DISPERAZIONE – Bucciantini smonta l’entusiasmo per la difesa a quattro messa in campo da Antonio Conte a Cagliari: «Gennaro Gattuso allena due moduli, Conte fa sempre gli stessi cambi. Difficilmente fa cambi diversi. Secondo me si è parlato troppo di Conte a quattro in difesa, lo ha fatto al 70′ perché stava perdendo a Cagliari. Questo non è un piano B, questo è un piano di gioco per venti minuti di disperazione. Conte ha una grande certezza e ha giocatori diversi che in campo possono dargli soluzioni. Contro lo Shakhtar, secondo me, si sentiva più in possesso della partita di quanto lo fosse. Questo lo ha un po’ cullato».