Biasin: “Gomez per Inter e Milan, ma solo in un caso. Occasione”

Fabrizio Biasin

Gomez è in panchina in Juventus-Atalanta, anticipo pomeridiano del turno infrasettimanale di Serie A iniziato alle ore 18.30. Fabrizio Biasin, intervenuto durante “Microfono Aperto” su “Radio Sportiva”, ha parlato del Papu come occasione per Inter e Milan.

DA BERGAMO A MILANO? – Alejandro Gomez andrà presumibilmente via dall’Atalanta a gennaio, visto il litigio con Gian Piero Gasperini. Il giornalista Fabrizio Biasin parla del Papu: «Gomez secondo me è un’occasione per chiunque, dovesse andare via da Bergamo. Costa quasi zero, guadagna relativamente poco perché siamo su circa due milioni di euro. È vero che ha quasi trentatré anni, ma per quello che ha fatto vedere in Serie A farebbe comodo a quasi tutte le squadre. Secondo me con Gomez difficilmente si sbaglia. Credo che anche lui non si svoglia spostare più di tanto: se dovesse andare via da Bergamo le due milanesi sono un’opzione, la Juventus un’altra anche se dalla trequarti in più ha già tanti giocatori. Penso che ci possano pensare Inter e Milan, ma solo in caso di affare: ossia se va via a zero».