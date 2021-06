Calhanoglu-Inter, si chiude! Visite mediche e contratto: i dettagli

Hakan Calhanoglu, centrocampista in scadenza di contratto con il Milan nel mirino dell’Inter, è in dirittura d’arrivo: i dettagli.

ULTIME – Gianluca Di Marzio ha riportato importanti aggiornamenti per Hakan Calhanoglu, centrocampista del Milan nel mirino dell’Inter. Secondo quanto riportato dal giornalista, in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24”, il giocatore turco è pronto per il club nerazzurro. Le visite mediche sono in programma per domani. Il centrocampista firmerà un contratto a 5 milioni più uno di bonus fino a giugno 2024.

Fonte: Sky Sport 24 – Gianluca Di Marzio