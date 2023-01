Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 30 gennaio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 2 gennaio, con l’Inter che ha soprattutto la questione rinnovi. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra invernale di mercato chiuderà alle 20 di martedì 31 gennaio. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

Calciomercato Inter − Gli ingressi

POSSIBILI ENTRATE − Ci sono vari nomi per gli ultimi due giorni di mercato in difesa (vedi articolo), tutto però dipende da Milan Skriniar. È chiaro che, se dovesse partire il difensore, si cercherà un rinforzo immediato altrimenti tutto rimandato alla prossima stagione. Con alcuni profili a loro volta in scadenza di contratto e persino uno “segreto” (vedi articolo).

ENTRATE UFFICIALIZZATE − Alem NEZIREVIC (D, Motala AIF)

Calciomercato Inter − Le cessioni

POSSIBILI USCITE − Oggi o domani si capirà se Skriniar andrà via subito. Il PSG sta provando a forzare il trasferimento immediato, con un’intervista del difensore dalla Slovacchia circolata nel primo pomeriggio e poi smentita (vedi articolo). La certezza però è che ormai il trasferimento sia sicuro.

USCITE UFFICIALIZZATE − Alessandro CIARDI (C, andato via a parametro al Salisburgo), Alessandro SILVESTRO (D, in prestito all’Aquila Montevarchi), Franco CARBONI (D, in prestito al Monza), Andrei Ionut RADU (P, in prestito all’Auxerre)