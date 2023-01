Skriniar, intervista da prendere con le pinze! L’Inter contatta i sostituti − Sky

Il futuro di Skriniar si può decidere nelle prossime ore. Le sue parole ai media slovacchi stanno facendo rumore (vedi articolo). L’Inter già è a contatto con i sostituti

IN EVOLUZIONE − Le parole di Manuele Baiocchini dagli studi di Sky Sport 24. Un aggiornamento su Skriniar: «Non abbiamo la certezza che Skriniar abbia detto quelle cose. Da prendere con le pinze. Potrebbero essere delle dichiarazioni verosimili, da capire quando andrà al PSG. I francesi hanno fatto una prima offerta rifiutata dall’Inter. Ma vuol dire che lo vorrebbero prendere già ora. Il preliminare d’accordo già c’è. Da capire solo le tempistiche. L’Inter cerca il sostituto, non ha la certezza di tenerlo. Due nomi su tutti piacciono: Tiago Djalo del Lille e Lindelof. Sono discorsi che l’Inter sta portando avanti con agenti e intermediari. L’Inter prenderebbe lo svedese solo in prestito, il Manchester United punta al titolo definitivo».