Skriniar, l’Inter ha una speranza per le ultime 48 ore. PSG certezza

Skriniar andrà al PSG, non ci sono più dubbi, e l’intervista del difensore (vedi articolo) nonostante le smentite di rito non fa altro che rimandare il discorso. Se alle prossime quarantotto ore o a fine stagione bisogna ancora capirlo: da DAZN arriva il punto sulle volontà dell’Inter.

QUANDO VA VIA? – Milan Skriniar ha smentito l’intervista spuntata nel primo pomeriggio dalla Slovacchia, ma sarà un giocatore del PSG. Si attende di capire se adesso o a fine stagione, perché l’Inter non scende sotto i venti milioni di euro per lasciarlo partire subito. Lo afferma il giornalista Orazio Accomando, intervenuto a Sunday Night Square su DAZN, che poi parla dei possibili sostituti di Skriniar per l’Inter. Uno può essere Rodrigo Becao, che non ha una valutazione altissima e conosce la difesa a tre visto il suo periodo all’Udinese. Più difficile Perr Schuurs del Torino, che piace a Simone Inzaghi e pure lui sa giocare a tre. Nikola Milenkovic, invece, ha rinnovato con la Fiorentina di recente e ha costi più alti. Per Victor Lindelof del Manchester United invece c’è tempo, essendo in scadenza. L’Inter spera di tenere Skriniar fino a fine stagione, ma se deve venderlo al PSG subito vuole un sostituto.