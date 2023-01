Juventus, rischi grosso! L’unica soluzione è ammettere e patteggiare! – Rai

Dopo la penalizzazione di 15 punti, la Juventus potrebbe rischiare ancora tanto. Ecco cosa dovrebbero fare i bianconeri per evitare altre e più gravi conseguenze secondo Rimedio. Di seguito le dichiarazioni del conduttore di “La Domenica Sportiva” su Rai 2.

PATTEGGIAMENTO – I quindici punti di penalizzazione ai danni della Juventus sembravano un catastrofe ai tifosi bianconeri. Eppure, secondo quanto riporta Alberto Rimedio a “La Domenica Sportiva”, non sarebbe ancora finita qui! Nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze, la questione juventina potrebbe tornare in Corte Federale D’Appello. L’ipotesi sarebbe quella di una nuova rimodulazione della pena, che porterebbe verso il basso. Poi, non si deve dimenticare quanto ancora non è stato discusso dalla Giustizia Sportiva. Il nuovo filone d’inchiesta porterebbe in casa Juventus altre gravissime conseguenze. Alle quali, secondo il conduttore di Rai 2, c’è un’unica soluzione: richiedere un patteggiamento alla Procura della FIGC. L’ipotesi più plausibile, dunque, sarebbe quella di ammettere le proprie colpe e attribuire le responsabilità al CDA dimessosi. In questo modo il pagamento di una multa di 1 o 2 milioni di euro permettere di chiudere la questione senza altre conseguenze sportive.