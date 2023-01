Skriniar, l’Inter dà l’ultimatum. Nome segreto blindato per sostituirlo – Rai

L’Inter dà il suo ultimatum per un’offerta congrua alla cessione di Skriniar. Intanto continua la ricerca del suo sostituto. Secondo Venerato un nome sicuro ci sarebbe già. Di seguito le notizie lanciate nel corso di “La Domenica Sportiva” su Rai 2.

ORE D’ATTESA – È ormai noto l’addio di Milan Skriniar all’Inter, lo ha già comunicato ai suoi compagni di squadra. Meno sicure, invece, sono le tempistiche. Secondo quanto riporta Ciro Venerato, nel corso del suo collegamento su Rai 2, Beppe Marotta avrebbe scelto di aspettare fino a domani sera un’offerta dal PSG, per poter reperire, il giorno dopo, un sostituto. La cifra, però, non dovrà essere inferiore ai 20 milioni di euro. Poi, si potrà valutare se accettare 15 milioni più 5 di bonus o 18 più 2. Sempre secondo l’esperto di calciomercato di “La Domenica Sportiva”, l’Inter ha escluso di acquistare Tiago Djaló del Lille, perché troppo costoso. Neanche Victor Lindelöf e Nacho Fernandez saranno i difensori che prenderanno il posto di Skriniar. Il nome valutato dalla dirigenza nerazzurra c’è, ma è top secret per evitare di bruciarlo. Per quanto riguarda, invece, il mercato estivo: Perr Schuurs risulta favorito. L’offerta del Leicester, di 28 milioni, rifiutata ieri dal Torino sarebbe la prova che dietro c’è già pronta l’Inter.