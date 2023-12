Buchanan e il Bruges ai ferri corti, l’Inter prepara il colpo − CdS

Tajon Buchanan è ai ferri corti col Bruges. Dopo i 90′ di panchina col Gent, poi la totale esclusione dall’ultimo match contro il Molenbeek, dove il canadese non è stato convocato. L’Inter osserva e prepara la mossa giusta.

STRAPPO − Dal Belgio arrivano notizie positive per l’Inter: Buchanan ha strappato col Bruges. Il tecnico Deila non l’ha convocato contro il Molenbeek. Si parla di scelta tecnica, ma in realtà è per le diverse voci di mercato che incorrono il laterale canadese. Ora l’Inter prepara l’affondo per portarlo a Milano. La dirigenza nerazzurra lo ha messo nel mirino come ideale sostituto di Juan Cuadrado, out circa tre mesi. C’è però da colmare la distanza col Bruges. Buchanan, che non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2025, è valutato oggi 12 milioni di euro. L’Inter si spingerà sui 7-8 attraverso un prestito con obbligo di riscatto.

Fonte: Corriere dello Sport – gio.col.