VIDEO – Monza-Fiorentina 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Monza-Fiorentina, anticipo della diciassettesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’U-Power Stadium.



COLPO DA QUARTO POSTO – Monza-Fiorentina 0-1 nell’anticipo della diciassettesima giornata di Serie A. La Fiorentina scarta un regalo di Natale in anticipo e passa all’U-Power Stadium. Il risultato è anche grazie a quanto fa il Monza in avvio. Sei minuti e venti secondi per il danno che sblocca la partita. Il Monza costruisce dal basso, Michele Di Gregorio rischia troppo e sbaglia uno dei tanti passaggi in area: a Lucas Beltran basta metterci la gamba e fare 0-1. Brianzoli storditi ma riesce a fare quasi peggio Jonathan Ikoné al 9′: lanciato in profondità anticipa Luca Caldirola, salta Di Gregorio ma ci mette una vita per calciare a porta vuota e quando lo fa si immola Danilo D’Ambrosio evitando lo 0-2. Raffaele Palladino lascia inizialmente in panchina Lorenzo Colombo: mossa che non paga, all’intervallo toglie Roberto Gagliardini per metterlo. Potrebbe pareggiare Georgios Kyriakopoulos al 48′, ma su cross basso da destra sul secondo palo va in spaccata e manda alto. La Fiorentina gestisce e porta a casa i tre punti, che permettono di insediarsi nella zona Champions League.

Video con gli highlights di Monza-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.