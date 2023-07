Brozovic, con l’ufficialità si accende il mercato: occhio alle priorità

Dopo l’ufficialità di Marcelo Brozovic all’Al-Nassr, ora si accende il mercato dell’Inter. La cifra incassata dal club saudita permetterà infatti ai nerazzurri di puntare agli obiettivi scelti per rinforzare la rosa. Occhio alle priorità, tra Davide Frattesi e Romelu Lukaku.

SI SCALDA IL MERCATO – Marcelo Brozovic passa ufficialmente all’Al-Nassr. Prima cessione per l’Inter in questo mercato, che ora scalda le piste in entrata. Con la cifra incassata (attorno ai 18 milioni di euro), i nerazzurri possono ora reinvestire per rinforzare la rosa. Due le priorità: la prima proprio a centrocampo, ovvero quel Davide Frattesi per il quale manca solo di chiudere l’accordo con il Sassuolo. La seconda Romelu Lukaku, che attende solo i nerazzurri e aspetta di lasciare il Chelsea. Da capire adesso quale sarà la prima trattativa in chiusura. Il belga sembra essere in vantaggio, dal momento che a centrocampo si valutano anche altre piste come quella legata a Lazar Samardzic. I prossimi giorni saranno sicuramente interessanti sotto questo punto di vista.