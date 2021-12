Brozovic, tra oggi e domani nuovi contatti per il rinnovo con l’Inter – CdS

Brozovic anche contro il Real Madrid ha dimostrato carattere e personalità nel centrocampo nerazzurro. L’Inter vuole rinnovare il contratto prima di Natale e, come riportato oggi dal Corriere dello Sport, un nuovo contatto ci sarà tra oggi e domani.

RINNOVO – Brozovic, la trattativa per il prolungamento di contratto con l’Inter va avanti, soprattutto dopo la grande prestazione vista in Spagna contro il Real Madrid, dove il calciatore è stato anche sostituito nel secondo tempo per preservare il giocatore in vista dei prossimi impegni in campionato, considerando l’obiettivo qualificazione già centrato con un turno di anticipo. Tra oggi e domani, secondo quanto riportato dal quotidiano romano, ci saranno nuovi contatti tra l’entourage del giocatore e la dirigenza nerazzurra. La fumata bianca, però, non pare imminente, anche se l’Inter spera che arrivi prima di Natale.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti