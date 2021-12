Inter, rendimento diverso tra campionato e Champions League – CdS

L’Inter in campionato ha il miglior attacco. In Champions League, invece, ha un saldo nettamente negativo. Il Corriere dello Sport cerca di dare una spiegazione a questa differenza di rendimento.

GOL IN EUROPA – Cosa succede all’Inter tra le partite di Serie A e quelle di Champions League? Come sottolineato oggi dal quotidiano romano, la costante è il gioco, e quello non cambia. Varia, invece, la mira nelle conclusioni in porta. In campionato, per esempio, la squadra allenata da Simone Inzaghi è seconda in assoluto come numero di conclusioni in porta (268) a sole cinque lunghezze di distanza dalla Roma (273), ma è nettamente prima come tiri nello specchio: 100. In campionato, inoltre, i nerazzurri hanno il miglior attacco del torneo a quota 39 centri. In Europa, invece, la musica cambia: in sei incontri hanno totalizzato 117 conclusioni verso la porta avversaria, più di Real Madrid, Manchester City, Ajax e Bayern Monaco, ma hanno centrato lo specchio solo 37 volte. Chiaro che in Champions League la qualità delle avversarie è maggiore e che spesso si arriva alla conclusione con più difficoltà, un problema derivato probabilmente dalla convinzione e dalla mentalità.

Fonte: Corriere dello Sport