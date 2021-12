Barella multato dall’Inter, spera in un turno di sconto in Champions League – CdS

Barella dopo l’espulsione di Madrid rischia una doppia squalifica. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter, intanto, multerà il giocatore in attesa di capire se riuscirà a ricevere uno sconto.

TURNO DI SCONTO – Barella è stato squalificato nel corso della partita contro il Real Madrid e rischia due giornate di squalifica. Ci sarà da aspettare probabilmente la fine di gennaio per capire se potrà giocare almeno il match di ritorno degli ottavi di Champions League. L’Inter dal canto suo non è contenta del comportamento del centrocampista, per cui multerà il giocatore. L’entità dell’ammenda sarà stabilità in base ai turni di squalifica. L’Inter spera che Brych non calchi troppo la mano riguardo al pungo che da terra il centrocampista ha assestato sulla gamba del brasiliano. Dalle immagini tv il gesto pare istintivo e non violento. Pur sempre di reazione si tratta e il rischio di due turni è concreto. Barella al termine della partita è stato accompagnato dal team manager Tagliacarne nello spogliatoio dell’arbitro per chiedere scusa. Un ravvedimento che denota intelligenza.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti