Brozovic spara 60 milioni all’Al-Nassr! Ma l’Inter tifa Arabia − CdS

Marcelo Brozovic ha bloccato momentaneamente l’affare tra Inter e Al-Nassr per il suo trasferimento in Arabia Saudita. Il croato ha chiesto un biennale da 60 milioni l’anno

STALLO − Sembrava fatta fino a qualche giorno fa, adesso tutto si è sbloccato. Brozovic ha rilanciato prepotentemente verso l’Al-Nassr. Il croato punta il massimo: biennale da 60 milioni di euro. Insomma, una montagna vera e propria di danaro. L’affare non è saltato, ma bisogna ragionarci su. Dall’altro lato, rimangono piuttosto vive le avances del Barcellona di Xavi, che offrirebbe al croato un ingaggio decisamente più basso, ma un progetto tecnico più ambizioso e prestigioso rispetto a quello emergente di marca araba. L’Al-Nassr però non ci sta e nelle prossime ore può volare a Zagabria per convincere personalmente il giocatore. Intanto, l’Inter aspetta e tifa per il trasferimento in Medio Oriente. Il motivo è squisitamente economico. Infatti, soltanto gli arabi garantirebbero ai nerazzurri di incassare circa 23 milioni di euro. Nel caso in cui andasse al Barcellona, il conguaglio catalano non arriverebbe nemmeno a quota 20.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno