Correa in uscita dall’Inter. Sostituto? C’è un ex del vivaio! − CdS

Sistemato Thuram e alle prese con Lukaku, l’Inter vuole trovare una sistemazione per Joaquin Correa. Il Tucu è pronto a lasciare dopo due stagioni. Il sostituto può essere una vecchia conoscenza

VECCHIA CONOSCENZA − Per sostituire il partente Correa, l’Inter ha chiesto informazioni per Wilfred Gnonto. Il giovane attaccante, retrocesso col Leeds in Championship, è al momento impegnato con la Nazionale Under 21 di Paolo Nicolato agli Europei di categoria in Georgia e Romania. Il funambolico classe 2003 è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e non ha mai nascosto la sua voglia di ritornare un giorno a vestire la maglia dei grandi della Beneamata. Per adesso, si tratta solo di una richiesta di informazioni e nulla più.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno