Brozovic, in Spagna lanciano la bomba: proposto scambio con il Barcellona!

Si movimenta il mercato in casa Inter, tra le voci legate al rinnovo di Milan Skriniar e altre possibili ipotesi di mercato più o meno probabili. Tra queste ultime c’è anche quella lanciata dal seguitissimo giornalista spagnolo Gerard Romero, che durante una diretta Twitch, ha lanciato la bomba che riguarda uno scambio con Brozovic verso Barcellona.

SCAMBIO CLAMOROSO – Dalla Spagna arriva la bomba relativa al mercato dell’Inter per gennaio. Secondo il giornalista Gerard Romero, vicino alle vicende del club catalano, sarebbe arrivata al Barcellona una proposta di scambio. Che riguarderebbe il passaggio di Marcelo Brozovic in Spagna e l’arrivo di Franck Kessié in nerazzurro. Uno scambio proposto, al momento, non dalle due società ma da alcuni intermediari di mercato. Un’ipotesi che però, come sottolinea il giornalista, è al momento molto poco probabile. Anche considerando la voglia dell’ivoriano di giocarsi il suo posto con la maglia blaugrana.

Fonte: Canale Twitch “Gerardromero”