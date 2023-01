Hernanes: «Inter tra le migliori al mondo, è stato bello. Con Mancini…»

Hernanes a cuore aperto sulla sua carriera e, specialmente, sulla sua carriera con la maglia dell’Inter. Un anno e mezzo dove il brasiliano ha comunque avuto modo di far vedere alcuni dei suoi colpi. Sulle pagine di Gianlucadimarzio.com, l’ex centrocampista è tornato sull’avventura in nerazzurro.

ESPERIENZA POSITIVA – Hernanes è tornato a parlare della sua avventura all’Inter e lo ha fatto con belle parole: «Io volevo andare all’Inter per raggiungere alcuni obiettivi, ma era difficile per me perché avevo creato un rapporto stretto con l’ambiente Lazio. È stato bello vivere a Milano. Una bella piazza, l’Inter è una delle squadre più forti al mondo. C’è stato un periodo in cui sono finito in panchina: era arrivato Mancini e aveva portato qualche suo giocatore. Non mi è piaciuto molto il mio atteggiamento, non mantenevo la concentrazione. Poi alla fine lui mi ha dato un’opportunità e da lì ho giocato bene e non mi ha più tolto»

Fonte: Gianlucadimarzio.com – Davide Masi