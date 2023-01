Padovan: «Inter, problemi nel gioco al di là degli arbitri! Tanti errori»

Giancarlo Padovan dagli studi di Sky Sport ha espresso la sua opinione riguardo i problemi nel gioco dell’Inter nonostante gli errori arbitrali, facendo riferimento alle sfide di Monza e Parma.

NONOSTANTE L’ARBITRO – Padovan si sofferma sui problemi di gioco dell’Inter visti nelle ultime due partite: «Abbiamo avuto la conferma che il gioco dell’Inter ha dei problemi al di là degli arbitraggi. Si era tanto discusso del gol non convalidato ingiustamente ad Francesco Acerbi ma non dei problemi di gioco. Vero che gli interpreti ieri erano diversi, però la sensazione è di una squadra impotente dal punto di vista della geometria, non ci siamo proprio. La partita con il Parma ha confermato che l’Inter non sta benissimo. Joaquin Correa non ha il Mondiale sulle gambe e ha sbagliato tutta la partita. Anche le seconde linee non hanno reso secondo aspettative. Lo stesso Lautaro Martinez ha sbagliato tanto prima di trovare il gol».