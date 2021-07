Brozovic, ottimismo sul rinnovo in casa Inter: la situazione

C’è ottimismo in casa Inter per quanto riguarda il rinnovo di Marcelo Brozovic, il cui contratto è in scadenza a giugno 2022.

CONTRATTO – Secondo quanto riportato da “SportMediaset”, sul rinnovo di Marcelo Brozovic c’è ottimismo in casa Inter. I dialoghi tra l’entourage del centrocampista croato e il club nerazzurro dovrebbero iniziare la prossima settimana. Si punta al prolungamento del contratto in scadenza a giugno 2022.

Fonte: SportMediaset.it