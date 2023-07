Brozovic, firma con l’Al-Nassr vicina. Quanto risparmierà l’Inter – Sky

La storia fra Brozovic e l’Inter è ormai ai titoli di coda. Il croato è vicino a legarsi ufficialmente all’Al-Nassr, portando i nerazzurri a risparmiare una cifra non indifferente. Lo spiega Sky Sport 24.

RAGIONAMENTI ECONOMICI – Marcelo Brozovic sembra sempre più vicino a salutare l’Inter. Dopo le particolari vicende emerse negli ultimi giorni nella trattativa con l’Al-Nassr, in mattinata è emerso che all’ufficialità della firma col club arabo manca davvero poco. L’Inter, dunque, sta per concludere la prima cessione della finestra estiva di mercato. Come spiega Matteo Barzaghi, in collegamento su Sky Sport 24, pur essendo un addio doloroso, la dirigenza nerazzurra ha valutato bene la situazione dal punto di vista economico. Col trasferimento all’Al-Nassr di Brozovic l’Inter risparmierà 6 milioni di euro netti nei prossimi tre anni. In tutto, dunque, conserverebbe 36 milioni di euro lordi con l’aggiunta dei 18 del cartellino offerti dall’Arabia Saudita. Una cifra, questa, importante, che potrà essere impiega per i nuovi obiettivi di mercato.

Fonte: Sky Sport 24 – Matteo Barzaghi