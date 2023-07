Brozovic, tutto aperto fino alla firma. Accelerata Frattesi – Sky

Si attende la chiusura del passaggio di Marcelo Brozovic dall’Inter all’Al-Nassr. Una trattativa che, come vissuto nelle ultime ore, non sarà da considerare chiusa fino alle firme. Poi, come riporta Sky Sport, pronta l’accelerata su Davide Frattesi.

CHIUSURA E ACCELERATA – Sono ore calde per l’ufficialità di Marcelo Brozovic all’Al-Nassr. Il centrocampista croato sta per lasciare l’Inter dopo che la società ha accettato l’ultima offerta da 18 milioni di euro, anche se – visto quanto accaduto negli scorsi giorni – bisogna attendere le firme. Una volta chiusa la questione, i nerazzurri accelereranno per Davide Frattesi, con l’inserimento di Samuele Mulattieri nella trattativa con il Sassuolo.