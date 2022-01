Brozovic alle firme con l’Inter per il rinnovo: aveva offerte più alte – SI

Brozovic firmerà a breve il rinnovo di contratto con l’Inter, come anticipato già ieri (vedi articolo). Secondo Sportitalia c’erano anche altre squadre su di lui, che gli avrebbero dato di più.

NIENTE PIÙ DUBBI – Per il rinnovo di Marcelo Brozovic con l’Inter manca ormai soltanto l’annuncio. Accordo raggiunto e in dirittura d’arrivo per altri quattro anni, con un ingaggio da sei milioni di euro più bonus. Questi ultimi, legati a rendimento individuale e di squadra, gli permetteranno di arrivare fino a sette milioni. Da Calciomercato Live su Sportitalia il giornalista Gianluigi Longari segnala come Brozovic avesse anche altre offerte, più alte dal punto di vista dell’ingaggio: tutti i club che si sono avvicinati al croato gli proponevano di più. Peraltro i bonus segnalati in precedenza non risultano nemmeno essere così semplici da raggiungere. Ma ormai Brozovic ha scelto di restare all’Inter e a breve arriverà anche l’ufficialità per un rinnovo tanto atteso.